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Producție oprită
Asistență
HX9182/10
Producție oprită
Ce indică ledurile de stare a bateriei de pe periuţa de dinţi Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic
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