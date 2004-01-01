    Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?

    Publicat pe 19 decembrie 2024

    Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.

    Periuţa de dinţi Sonicare măsoară presiunea pe care o aplici în timpul periajului pentru a-ţi proteja dinţii şi gingiile. Dacă aplici prea multă presiune, mânerul îşi va schimba vibraţia. Poţi activa sau dezactiva această funcţie urmând instrucţiunile de mai jos.
    1. Pune periuţa de dinţi pe încărcător.
    2. Ţine apăsat butonul de mod/intensitate şi apasă butonul de alimentare de două ori în timp ce periuţa de dinţi se află pe un încărcător. Mânerul va emite două semnale sonore scurte pentru a confirma că este activată.
    3. Dezactivează senzorul de presiune ţinând apăsat butonul de mod/intensitate şi apăsând butonul de alimentare de două ori în timp ce periuţa de dinţi se află pe un încărcător. Mânerul va emite un semnal sonor scurt pentru a confirma că este dezactivat.

    Periuţe de dinţi DiamondClean

    Periuţele de dinţi DiamondClean Smart diferă uşor de metoda de mai sus.

    1. Ţine apăsat butonul de mod/intensitate (butonul inferior).
    2. În timp ce ţii apăsat butonul de mod/intensitate, apasă de două ori pe butonul de alimentare (butonul superior).
    3. Eliberează butonul de mod/intensitate. Dacă indicatorul bateriei de la baza periuţei de dinţi luminează intermitent de două ori şi auzi două semnale sonore, înseamnă că funcţia a fost activată. Dacă repeţi procesul pentru a dezactiva funcţia, vei observa că indicatorul bateriei luminează intermitent o dată şi emite un semnal sonor.

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/03 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7110/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/05 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7101/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , CP1205/01 , CP0755/01 , CP1922/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , CP0754/01 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX6857/28 , HX3673/13 , HX6483/52 , HX6800/63 , HX6807/63 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX3675/13 , HX3671/14 , HX3671/11 , HX3671/13 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX3673/11 , HX3673/14 , HX3675/15 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9997/32 , HX9992/02 , HX6806/04 , HX6888/98 , HX6848/98 , HX6483/53 , HX9944/13 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/23 , HX9911/21 , HX9911/19 , HX9911/09 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX6850/57 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6877/68 , HX6870/57 , HX6859/68 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6851/34 , HX6800/35 , HX6801/04 , HX6802/35 , HX6803/04 , HX6870/34 , HX6804/04 , HX6830/53 , HX6807/28 , HX6859/35 , HX6848/92 , HX6850/34 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6857/35 , HX6851/53 , HX6877/35 , HX6851/29 , HX6856/17 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6859/34 , HX6870/47 , HX6871/47 , HX6876/29 , HX6877/28 , HX6877/29 , HX6877/34 , HX6830/44 , HX6807/04 , HX6839/28 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9142/10 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

