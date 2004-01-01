Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.
Periuţa de dinţi Sonicare măsoară presiunea pe care o aplici în timpul periajului pentru a-ţi proteja dinţii şi gingiile. Dacă aplici prea multă presiune, mânerul îşi va schimba vibraţia. Poţi activa sau dezactiva această funcţie urmând instrucţiunile de mai jos.
- Pune periuţa de dinţi pe încărcător.
- Ţine apăsat butonul de mod/intensitate şi apasă butonul de alimentare de două ori în timp ce periuţa de dinţi se află pe un încărcător. Mânerul va emite două semnale sonore scurte pentru a confirma că este activată.
- Dezactivează senzorul de presiune ţinând apăsat butonul de mod/intensitate şi apăsând butonul de alimentare de două ori în timp ce periuţa de dinţi se află pe un încărcător. Mânerul va emite un semnal sonor scurt pentru a confirma că este dezactivat.