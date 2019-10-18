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Producție oprită

Philips Sonicare FlexCare PlatinumPeriuţă de dinţi reîncărcabilă

HX9182/10

4.9

| (37) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Curăţare excepţională între dinţi

Cu nouă opţiuni unice de periere, un senzor de presiune intuitiv şi tehnologie avansată a capului de periere, Philips Sonicare FlexCare Platinum depăşeşte graniţele curăţării tradiţionale pentru a oferi o îndepărtare excepţională a plăcii bacteriene şi o sănătate îmbunătăţită a gingiilor.

Vezi toate beneficiile

Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinţi*

Curăţare excepţională între dinţi

  • 3 moduri, 3 intensităţi

  • 2 capete de periere

  • Cu senzor de presiune

  • Sterilizator UV pentru capul de periere

Personalizează modul şi intensitatea

Personalizează modul şi intensitatea

FlexCare Platinum îţi permite să alegi dintre trei moduri de curăţare — Clean, White sau Gum Care — şi trei setări de intensitate — Scăzută, Medie sau Ridicată — pentru a crea o experienţă de periere perfect personalizată pentru tine.

Dovedit clinic că îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în două săptămâni

Dovedit clinic că îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în două săptămâni

Cu un mod special de Îngrijire a gingiilor pentru curăţare focalizată pentru a ajuta la reducerea sângerării şi inflamării gingiilor, s-a demonstrat clinic faptul că FlexCare Platinum îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni.

Noul cap de periere InterCare asigură curăţare interdentară avansată

Noul cap de periere InterCare asigură curăţare interdentară avansată

Cu peri foarte lungi pentru a ajunge profund între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, noul nostru cap de periere InterCare dispune de o tehnologie avansată de curăţare pentru îndepărtarea plăcii bacteriene şi lustruirea dinţilor, precum şi de peri cu rol de amintire care îşi schimbă culoarea de la albastru la alb când este momentul să schimbi capul de periere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

37

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló elektromos fogkefe

Nagy jó tisztítóhatás érhető el a többféle program segítségével. Könnyű használat. Hosszú üzemidő. Külön fertőtlenítő a fogkefefejek számára. A csomag utazódobozt is tartalmazott.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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Referințe

  1. În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean