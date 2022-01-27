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  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
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  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
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  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
  • Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor

Producție oprită

Philips Sonicare W3 Premium WhiteCapete standard pentru periuţa sonică

HX9062/17

4.9
| (98) Recenzii | 99% recomandă acest produs

Disponibil în

Black
Black
White
White
White
White
White
White
White
White
Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor
Din cauza alimentelor şi a băuturilor, zâmbetul tău poate să nu fie atât de strălucitor. Capul nostru de periere W3 Premium White îţi poate asigura un zâmbet mai alb. Perii de lustruire elimină petele de suprafaţă şi asigură dinţi vizibil mai albi în doar 3 zile, oferindu-ţi totodată o curăţare excelentă în profunzime.
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Produse compatibile
DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992B

HX9917/89

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Set 2 Periuţe de dinţi electrice

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684B

HX6850/47

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX683B

HX6830/44

Elimină 100 % mai multe pete în doar 3 zile*

Un zâmbet mai alb şi mai strălucitor

  • Pachet de 2

  • Dimensiune standard

  • Ataşare printr-un clic

  • Sincronizarea modurilor BrushSync

Elimină până la 100 % mai multe pete de suprafaţă în doar 3 zile*

Elimină până la 100 % mai multe pete de suprafaţă în doar 3 zile*

Perii centrali deşi ai capului de periere Philips Sonicare Premium White lucrează intens pentru a îndepărta placa bacteriană şi petele de suprafaţă de zi cu zi cauzate de alimente şi băuturi. Marginile flexibile permit perilor să se muleze pe forma unică a dinţilor şi gingiilor tale, pentru o curăţare profundă şi un zâmbet mai strălucitor în numai 3 zile.

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare** pentru curăţare profundă, fără efort

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare** pentru curăţare profundă, fără efort

Cu tehnologia noastră Adaptive Cleaning, vei obţine o curăţare personalizată de fiecare dată când îţi periezi dinţii. Marginile moi din cauciuc se mulează pentru a permite capului de periere Premium White să se adapteze formei dinţilor şi gingiilor, oferindu-ţi o suprafaţă de contact până la de 4 ori mai mare** decât un cap de periere obişnuit, pentru o curăţare mai profundă, chiar şi în zonele greu accesibile. Mai mult, tehnologia Adaptive Cleaning permite urmărirea delicată a liniei gingiilor şi absorbţia presiunii excesive de periere, activând o mişcare de curăţare îmbunătăţită, pentru o senzaţie unică şi curăţare superioară.

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Cu Premium White, beneficiezi de curăţare excepţională, dar şi de albire zilnică. Designul său flexibil te ajută să îndepărtezi până la de 10 ori mai multă placă bacteriană**** de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor, pentru o curăţare profundă pe care o poţi vedea şi simţi.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

98

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2
1

27/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Sunt bune

Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

02/08/2018

România

România

Capte de periuta premium, ce inglobeaza tehnologia bluetooth

Daca detii o periuta Philips Sonicare Smart, e musai sa iti iei astfel de capete!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică

27/01/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Sprawdza się

Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Referințe

  1. în modul White+, folosind o marcă de top de pastă de dinţi pentru albire, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

  2. Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele de periuţe de dinţi Philips Sonicare cu funcţia BrushSync™

  3. comparativ cu un cap de periere DiamondClean

  4. comparativ cu o periuţă de dinţi manuală