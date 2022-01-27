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Producție oprită
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
Pachet de 2
Dimensiune standard
Ataşare printr-un clic
Sincronizarea modurilor BrushSync
Perii centrali deşi ai capului de periere Philips Sonicare Premium White lucrează intens pentru a îndepărta placa bacteriană şi petele de suprafaţă de zi cu zi cauzate de alimente şi băuturi. Marginile flexibile permit perilor să se muleze pe forma unică a dinţilor şi gingiilor tale, pentru o curăţare profundă şi un zâmbet mai strălucitor în numai 3 zile.
Cu tehnologia noastră Adaptive Cleaning, vei obţine o curăţare personalizată de fiecare dată când îţi periezi dinţii. Marginile moi din cauciuc se mulează pentru a permite capului de periere Premium White să se adapteze formei dinţilor şi gingiilor, oferindu-ţi o suprafaţă de contact până la de 4 ori mai mare** decât un cap de periere obişnuit, pentru o curăţare mai profundă, chiar şi în zonele greu accesibile. Mai mult, tehnologia Adaptive Cleaning permite urmărirea delicată a liniei gingiilor şi absorbţia presiunii excesive de periere, activând o mişcare de curăţare îmbunătăţită, pentru o senzaţie unică şi curăţare superioară.
Cu Premium White, beneficiezi de curăţare excepţională, dar şi de albire zilnică. Designul său flexibil te ajută să îndepărtezi până la de 10 ori mai multă placă bacteriană**** de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor, pentru o curăţare profundă pe care o poţi vedea şi simţi.
4.9
din 5
98
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Simoisa
27/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sunt bune
Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
MateiM
02/08/2018
România
Capte de periuta premium, ce inglobeaza tehnologia bluetooth
Daca detii o periuta Philips Sonicare Smart, e musai sa iti iei astfel de capete!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică
Donad
27/01/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sprawdza się
Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
în modul White+, folosind o marcă de top de pastă de dinţi pentru albire, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală
Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele de periuţe de dinţi Philips Sonicare cu funcţia BrushSync™
comparativ cu un cap de periere DiamondClean
comparativ cu o periuţă de dinţi manuală