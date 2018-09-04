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Producție oprită
Pachet de 2
Dimensiune standard
Ataşare printr-un clic
Cea mai profundă curăţare
Capul de periere AdaptiveClean este singurul cap de periuţă de dinţi electrică care se poate mula pe forma unică a dinţilor şi gingiilor tale. Cu margini moi şi flexibile, fabricate din cauciuc, perii acestei periuţe se pot adapta la forma fiecărui dinte. Oferă o suprafaţă de contact de până la 4 ori mai mare* şi îndepărtează cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană** de-a lungul liniei gingiilor şi între dinţi. Chiar şi locurile greu accesibile sunt curăţate în profunzime, dar totuşi delicat cu gingiile.
Cu un cap de periere AdaptiveClean, chiar şi cea mai profundă curăţare este delicată. În timp ce periuţa de dinţi sonică urmăreşte linia gingiilor, marginile flexibile şi perii capului de periere absorb orice presiune excesivă pe care o aplici. Ţesuturile moi din jurul gingiilor sunt protejate, chiar dacă periajul este prea intens.
Cel mai inovator cap de periere pe care l-am creat este, de asemenea, cel care curăţă cel mai profund. Graţie formei sale flexibile, capul de periere AdaptiveClean poate elimina cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din locurile greu accesibile. Mişcarea capului de periere este special concepută pentru a completa acţiunea de curăţare dinamică a periuţei tale sonice Philips. Indiferent de stilul tău de periaj, obţii o curăţare excepţională, pe care pe care o poţi vedea şi simţi.
3.7
din 5
10
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Paulm
04/09/2018
România
Foarte multumit.
Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Comparativ cu un cap de periere DiamondClean
faţă de o periuţă de dinţi manuală