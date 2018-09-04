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  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
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  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
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  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
  • Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase

Producție oprită

Philips Sonicare AdaptiveCleanCapete standard pentru periuţa sonică

HX9042/07

3.7
| (10) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Disponibil în

Black
Black
White
White
White
White
White
White
White
White
Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase
Curăţarea locurilor greu accesibile tocmai a devenit mult mai uşoară. Capul nostru de periuţă AdaptiveClean permite un contact cu o suprafaţă de 4x ori mai mare* şi absoarbe cu uşurinţă orice presiune excesivă de periere. Oricum ai peria, vei obţine o curăţare cu adevărat temeinică şi delicată cu gingiile.
Vezi toate beneficiile

Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare

Curăţare mai profundă, gingii mai sănătoase

  • Pachet de 2

  • Dimensiune standard

  • Ataşare printr-un clic

  • Cea mai profundă curăţare

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare* pentru o curăţare profundă fără efort

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare* pentru o curăţare profundă fără efort

Capul de periere AdaptiveClean este singurul cap de periuţă de dinţi electrică care se poate mula pe forma unică a dinţilor şi gingiilor tale. Cu margini moi şi flexibile, fabricate din cauciuc, perii acestei periuţe se pot adapta la forma fiecărui dinte. Oferă o suprafaţă de contact de până la 4 ori mai mare* şi îndepărtează cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană** de-a lungul liniei gingiilor şi între dinţi. Chiar şi locurile greu accesibile sunt curăţate în profunzime, dar totuşi delicat cu gingiile.

De până la 2 ori mai bun pentru gingii decât o periuţă manuală

De până la 2 ori mai bun pentru gingii decât o periuţă manuală

Cu un cap de periere AdaptiveClean, chiar şi cea mai profundă curăţare este delicată. În timp ce periuţa de dinţi sonică urmăreşte linia gingiilor, marginile flexibile şi perii capului de periere absorb orice presiune excesivă pe care o aplici. Ţesuturile moi din jurul gingiilor sunt protejate, chiar dacă periajul este prea intens.

Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană** din locurile greu accesibile

Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană** din locurile greu accesibile

Cel mai inovator cap de periere pe care l-am creat este, de asemenea, cel care curăţă cel mai profund. Graţie formei sale flexibile, capul de periere AdaptiveClean poate elimina cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din locurile greu accesibile. Mişcarea capului de periere este special concepută pentru a completa acţiunea de curăţare dinamică a periuţei tale sonice Philips. Indiferent de stilul tău de periaj, obţii o curăţare excepţională, pe care pe care o poţi vedea şi simţi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.7

din 5

10

Recenzii

80%

recomandă acest produs

2

04/09/2018

România

România

Foarte multumit.

Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Referințe

  1. Comparativ cu un cap de periere DiamondClean

  2. faţă de o periuţă de dinţi manuală