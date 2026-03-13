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ProTouch Staţie de călcat cu abur

Producție oprită

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ProTouchStaţie de călcat cu abur

GC670/27

ProTouch Staţie de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips ProTouch Garment Steamer - English (US)

  • PDF fişier, 4.8 MB
  • 13 March 2026

Soluţiile inteligente, cum ar fi butoanele acţionate de picior, rezervorul de apă detaşabil, bobina automată pentru cablu, compartimentul de depozitare a accesoriilor şi funcţia de înclinare şi tragere asigură eficienţă premium în îndepărtarea cutelor cu acest aparat de călcat vertical cu abur.

  • PDF fişier
  • 29 March 2026

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