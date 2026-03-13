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Producție oprită
Asistență
GC670/27
Producție oprită
User Manual Philips ProTouch Garment Steamer - English (US)
Soluţiile inteligente, cum ar fi butoanele acţionate de picior, rezervorul de apă detaşabil, bobina automată pentru cablu, compartimentul de depozitare a accesoriilor şi funcţia de înclinare şi tragere asigură eficienţă premium în îndepărtarea cutelor cu acest aparat de călcat vertical cu abur.
Staţia mea de călcat cu abur Philips nu produce abur
Masa mea de călcat este umedă şi văd apă pe podea
Jetul de abur din staţia mea de călcat cu abur Philips nu funcţionează
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu netezeşte bine în modul vertical
Staţia mea de călcat cu abur Philips nu se mai încălzeşte
Staţia mea de călcat cu abur Philips produce fum la încălzire
Staţia mea de călcat cu abur Philips pierde apă prin talpă
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips lasă pete pe articolul vestimentar
Aparatul meu de călcat vertical cu abur Philips nu produce aburi