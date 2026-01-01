Rezultate profesionale pentru toate articolele de îmbrăcăminte*

Soluţiile inteligente, cum ar fi butoanele acţionate de picior, rezervorul de apă detaşabil, bobina automată pentru cablu, compartimentul de depozitare a accesoriilor şi funcţia de înclinare şi tragere asigură eficienţă premium în îndepărtarea cutelor cu acest aparat de călcat vertical cu abur.