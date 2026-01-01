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Producție oprită
GC670/27
Rezultate profesionale pentru toate articolele de îmbrăcăminte*
Soluţiile inteligente, cum ar fi butoanele acţionate de picior, rezervorul de apă detaşabil, bobina automată pentru cablu, compartimentul de depozitare a accesoriilor şi funcţia de înclinare şi tragere asigură eficienţă premium în îndepărtarea cutelor cu acest aparat de călcat vertical cu abur.
1800 W
Agăţător, 5 niveluri
Accesorii, LCD
Aparatul de călcat vertical cu abur este echipat cu 18 soluţii de eficienţă integrate pentru a oferi eficienţă şi confort de la început până la sfârşit.
Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate optime în funcţie de haine.
Utilizaţi peria, plăcuţa pentru scame, dispozitivul de creare a pliurilor şi accesoriile de asistenţă pentru guler pentru rezultate excelente şi mănuşa pentru siguranţă suplimentară.
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articole de îmbrăcăminte fabricate din materiale textil utilizate frecvent în China