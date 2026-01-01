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  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
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  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron

Producție oprită

ProTouchStaţie de călcat cu abur

GC670/27

1 premiu

Rezultate profesionale pentru toate articolele de îmbrăcăminte*

Soluţiile inteligente, cum ar fi butoanele acţionate de picior, rezervorul de apă detaşabil, bobina automată pentru cablu, compartimentul de depozitare a accesoriilor şi funcţia de înclinare şi tragere asigură eficienţă premium în îndepărtarea cutelor cu acest aparat de călcat vertical cu abur.

Vezi toate beneficiile

Conceput pentru eficienţă şi conform premium

Rezultate profesionale pentru toate articolele de îmbrăcăminte*

  • 1800 W

  • Agăţător, 5 niveluri

  • Accesorii, LCD

18 soluţii de eficienţă integrate

18 soluţii de eficienţă integrate

Aparatul de călcat vertical cu abur este echipat cu 18 soluţii de eficienţă integrate pentru a oferi eficienţă şi confort de la început până la sfârşit.

5 niveluri de abur pentru tipuri diferite de articole vestimentare

5 niveluri de abur pentru tipuri diferite de articole vestimentare

Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate optime în funcţie de haine.

Gamă largă de accesorii pentru rezultate excelente

Gamă largă de accesorii pentru rezultate excelente

Utilizaţi peria, plăcuţa pentru scame, dispozitivul de creare a pliurilor şi accesoriile de asistenţă pentru guler pentru rezultate excelente şi mănuşa pentru siguranţă suplimentară.

Specificaţii tehnice

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Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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Referințe

  1. articole de îmbrăcăminte fabricate din materiale textil utilizate frecvent în China