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Capac + tel

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Capac + tel

CP9934/01

Capac + tel

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Manuale şi documentaţie

Acest capac acoperă sistemul de spumare a laptelui, iar telul creează cea mai bună şi mai fină spumă de lapte. Atât capacul, cât şi telul pot fi spălate în maşina de spălat vase pentru o curăţare uşoară. Compatibil cu SENSEO® Milk Twister.

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  • 8 April 2026

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