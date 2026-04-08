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Capac + tel
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CP9934/01
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Acest capac acoperă sistemul de spumare a laptelui, iar telul creează cea mai bună şi mai fină spumă de lapte. Atât capacul, cât şi telul pot fi spălate în maşina de spălat vase pentru o curăţare uşoară. Compatibil cu SENSEO® Milk Twister.
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