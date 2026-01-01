Go Live pentru transmisii video wireless pe site Web prin UStream

Transmiteţi evenimente live cu camera video Esee şi împărtăşiţi tot ceea ce se întâmplă, pe măsură ce se întâmplă. Tot ce trebuie să faceţi este să realizaţi o conexiune Wi-Fi şi să selectaţi 'Go Live'. Ceea ce înregistraţi va începe să fie transmis pe site-ul Web UStream unde poate fi vizualizat de familie şi prieteni oriunde ar fi aceştia. Permiteţi-le celor dragi să participe la experienţele dvs. şi împărtăşiţi toate momentele minunate ale vieţii pe măsură ce au loc.