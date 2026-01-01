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Producție oprită
CAM200BL/00
Pur şi simplu parcurgeţi momentele minunate pe televizor sau Web
Philips ESee CAM200 vă permite să efectuaţi clipuri video şi fotografii cu uşurinţă şi oferă un nou nivel de simplitate pentru partajare. Glisaţi pe ecranul tactil de 3" pentru a vă partaja fotografiile pe televizor sau Internet - instantaneu, wireless.
Transmiteţi evenimente live cu camera video Esee şi împărtăşiţi tot ceea ce se întâmplă, pe măsură ce se întâmplă. Tot ce trebuie să faceţi este să realizaţi o conexiune Wi-Fi şi să selectaţi 'Go Live'. Ceea ce înregistraţi va începe să fie transmis pe site-ul Web UStream unde poate fi vizualizat de familie şi prieteni oriunde ar fi aceştia. Permiteţi-le celor dragi să participe la experienţele dvs. şi împărtăşiţi toate momentele minunate ale vieţii pe măsură ce au loc.
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