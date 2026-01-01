ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară

Producție oprită

Cameră video HD

CAM200BL/00

Pur şi simplu parcurgeţi momentele minunate pe televizor sau Web

Philips ESee CAM200 vă permite să efectuaţi clipuri video şi fotografii cu uşurinţă şi oferă un nou nivel de simplitate pentru partajare. Glisaţi pe ecranul tactil de 3" pentru a vă partaja fotografiile pe televizor sau Internet - instantaneu, wireless.

Vezi toate beneficiile

prin WiFi încorporat

Pur şi simplu parcurgeţi momentele minunate pe televizor sau Web

Go Live pentru transmisii video wireless pe site Web prin UStream

Go Live pentru transmisii video wireless pe site Web prin UStream

Transmiteţi evenimente live cu camera video Esee şi împărtăşiţi tot ceea ce se întâmplă, pe măsură ce se întâmplă. Tot ce trebuie să faceţi este să realizaţi o conexiune Wi-Fi şi să selectaţi 'Go Live'. Ceea ce înregistraţi va începe să fie transmis pe site-ul Web UStream unde poate fi vizualizat de familie şi prieteni oriunde ar fi aceştia. Permiteţi-le celor dragi să participe la experienţele dvs. şi împărtăşiţi toate momentele minunate ale vieţii pe măsură ce au loc.

Durata de viaţă foarte mare a bateriei vă permite să capturaţi mai mult

Rezoluţie de până la 10 megapixeli pentru fotografii de înaltă calitate

Rezoluţie de până la 10 megapixeli pentru fotografii de înaltă calitate

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips