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Producție oprită

Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone

AJ5305D/12

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

Începeţi-vă ziua cu staţia de andocare şi radioul cu ceas de la Philips. Aplicaţia gratuită de la Philips vă oferă o experienţă îmbunătăţită pentru trezire şi ascultare radio, în timp ce puterea de 4 W RMS a setului oferă un sunet clar şi puternic. Pur şi simplu andocaţi iPod-ul/iPhone-ul, chiar şi când se află încă în carcasa lui.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • FM, alarmă dublă

  • 4 W

Aplicaţie HomeStudio gratuită pentru experienţe de trezire şi radio îmbunătăţite

Aplicaţie HomeStudio gratuită pentru experienţe de trezire şi radio îmbunătăţite

Nu există o modalitate mai bună de a vă trezi sau de a asculta radio decât cu aplicaţia gratuită Philips HomeStudio. Nu trebuie decât să descărcaţi aplicaţia din Apple App Store pentru a vă bucura de numeroase funcţii interesante. Configuraţia avansată a alarmei, de exemplu, vă oferă mai multă flexibilitate cu privire setările alarmei – inclusiv volumul, durata, data şi sunetul alarmei. Puteţi beneficia şi de o interfaţă cu utilizatorul mai bună atunci când ascultaţi radioul, cu funcţii de presetare a posturilor uşor de utilizat.

Putere totală de ieşire 4 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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