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Producție oprită
9005WHVB1
Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips WhiteVision adaugă farurilor un aspect Xenon alb intens pentru cea mai bună experienţă de condus pe timp de noapte. Graţie luminozităţii crescute, cu lumină cu 60% mai albă, WhiteVision combină perfect stilul şi siguranţa.
Tip de lampă: HB3
Pachet de: 1
12,8 V, 65 W
Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.
WhiteVision oferă vehiculului dvs. aspectul premium de ultimă generaţie.
WhiteVision este certificată ECE şi este prima lampă cu lumină albă intensă, cu utilizare legală pe drum. Vă oferă o vizibilitate desăvârşită fără a compromite siguranţa prin orbirea vehiculului din faţă.
Recenzii
În comparaţie cu lămpile cu halogen standard
Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec