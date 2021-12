Purificator 3 în 1 cu funcţie de răcire şi încălzire

Purificatoarele de aer Philips elimină până la 99,9 % din aerosoli din aerul care trece prin filtru şi care conţine virusuri. Dimensiunea virusului SARS-CoV-2 este estimată la 50-140 de nanometri (nm). Filtrele HEPA Philips pot elimina 99,97 % din particulele cu dimensiuni de până la 0,003 μm* (echivalent cu 3 nm), o valoare mai mică decât cel mai mic virus cunoscut**, din aerul care trece prin filtru. O performanţă similară este preconizată pentru aerosolii cu SARS-CoV-2.

Ca în cazul virusului H1N1, am început să lucrăm cu parteneri renumiţi pentru a demonstra eficienţa purificatoarelor noastre de aer în eliminarea aerosolilor cu coronavirus. Anterior, prin teste independente, Philips a dovedit că purificatoarele sale de aer reduc cu 99,9 % concentraţia aerosolilor cu virus gripal A (H1N1) din aerul care trece prin filtru.

* Testat de iUTA cu aerosoli de NaCl, în conformitate cu standardul DIN71460-1

** Literatura de suport pentru dimensiunea coronavirusului [// Sursă de referinţă: S Varga et al. The Lancet 2020, vol. 395, 30 mai, e100 v*** Test privind rata de reducere a microbilor realizat de Airmid Healthgroup Ltd. într-o cameră de testare de 28,5 m3 contaminată cu virusul gripal aeropurtat A (H1N1). Conform Agenţiei pentru protecţia mediului din SUA, un purificator de aer în sine nu protejează împotriva COVID-19, dar poate face parte din planul de a te proteja pe tine şi familia ta.