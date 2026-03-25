-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aspiratoare şi mopuri
Toate seriile
Philips OneUp Seria 3000 Original Mop electric
Asistență
XV3101/01
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Quick Start Guide XV3101
Philips OneUpCablu USB
Philips OneUpLavete de schimb
Philips OneUpSoluţie de curăţat pardoseli
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm