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Philips OneUp Seria 3000 Original Mop electric

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Philips OneUp Seria 3000 OriginalMop electric

XV3101/01

Philips OneUp Seria 3000 Original Mop electric

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Manuale şi documentaţie

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF fişier, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Piese de schimb şi accesorii

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cablu USB

    CRP1095/01
    • Lungime cablu 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/10
    • Podeaua întâlneşte microfibra delicată: curăţă pardoselile dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă decât cu un mop manual: spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile.
    • Uşor de îndepărtat: proiectate pentru spălare fără efort cu mopul electric şi o experienţă de curăţare fără dezordine.
    • Tehnologie OneUp: tehnologia patentată OneUp pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silenţios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: lavetele de schimb Philips OneUp sunt lavabile la maşină sau manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/20
    • Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**
    • Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.
    • Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: Lavete înlocuibile Philips OneUp pot fi spălate la mașină și manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Soluţie de curăţat pardoseli

    XV1892/02
    • Prelungeşte durata de viaţă a mopului: formulă de dozare uşoară şi optimă ce reduce uzura.
    • Dozare uşoară cu 40 de cartuşe: formula ultraconcentrată asigură o acţiune delicată de curăţare.
    • Uscare rapidă: cu 50% mai rapidă faţă de mopurile manuale pentru o curăţare impecabilă.**
    • Soluţie economică: un cartuş înlocuieşte până la trei sticle de detergent obişnuit.
    • Prietenos cu animalele de companie şi familia: protejează suprafeţele, promovând în acelaşi timp un mediu mai sănătos.

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