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  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!

Philips OneUpLavete de schimb

XV1882/20

Adio mop vechi, salutare OneUp!
Lavetele de schimb Philips OneUp oferă o performanţă excelentă de curăţare a pardoselilor. Proiectate pentru eficienţă, aceste lavete reutilizabile durează până la 6 luni, fiind perfecte pentru o curăţare sustenabilă. Menţine-ţi pardoselile impecabile.
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Produse compatibile
Philips OneUp Seria 3000 Original

Philips OneUp Seria 3000 Original
Mop electric

XV3101/01

Philips OneUp Seria 3000 Original

Philips OneUp Seria 3000 Original
Mop electric

XV3101/11

Philips OneUp Seria 5000 Original

Philips OneUp Seria 5000 Original
Mop electric

XV5113/01

Philips OneUp Seria 5000 Original

Philips OneUp Seria 5000 Original
Mop Philips OneUp – seria 5000 – lavetă suplimentară

XV5113/11

Niciodată nu a fost atât de curat. Până acum.

Adio mop vechi, salutare OneUp!

  • Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.

  • Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**

  • Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.

  • Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.

  • Reutilizabile până la 6 luni: Lavete înlocuibile Philips OneUp pot fi spălate la mașină și manual.

Pentru pardoseli dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante

Pentru pardoseli dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante

Curăţă pardoselile dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante, precum parchetul laminat, gresia netedă, vinilul, lemnul tip parchet, pardoseala turnată şi piatra.

Tehnologie OneUp

Tehnologie OneUp

Tehnologia patentată OneUp pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silenţios apa murdară, oferind o experienţă eficientă de curăţare cu mopul electric.

Uscare cu 50 % mai rapidă şi curăţare impecabilă datorită lavetelor OneUp**

Uscare cu 50 % mai rapidă şi curăţare impecabilă datorită lavetelor OneUp**

Spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile. Lavetele de schimb Philips OneUp asigură o umezire optimă şi uniformă, cu o uscare cu 50 % mai rapidă**

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Referințe

  1. Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC60335-2-2