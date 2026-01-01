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XV1882/20
Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.
Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**
Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.
Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.
Reutilizabile până la 6 luni: Lavete înlocuibile Philips OneUp pot fi spălate la mașină și manual.
Curăţă pardoselile dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante, precum parchetul laminat, gresia netedă, vinilul, lemnul tip parchet, pardoseala turnată şi piatra.
Tehnologia patentată OneUp pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silenţios apa murdară, oferind o experienţă eficientă de curăţare cu mopul electric.
Spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile. Lavetele de schimb Philips OneUp asigură o umezire optimă şi uniformă, cu o uscare cu 50 % mai rapidă**
Recenzii
Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC60335-2-2