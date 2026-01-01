Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.

Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**

Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.

Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.