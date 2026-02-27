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XV3101/01
XV3101/11
XV5113/01
XV5113/11
XW7263/11
Prelungeşte durata de viaţă a mopului: formulă de dozare uşoară şi optimă ce reduce uzura.
Dozare uşoară cu 40 de cartuşe: formula ultraconcentrată asigură o acţiune delicată de curăţare.
Uscare rapidă: cu 50% mai rapidă faţă de mopurile manuale pentru o curăţare impecabilă.**
Soluţie economică: un cartuş înlocuieşte până la trei sticle de detergent obişnuit.
Prietenos cu animalele de companie şi familia: protejează suprafeţele, promovând în acelaşi timp un mediu mai sănătos.
Soluţia ultraconcentrată de curăţat pardoseli Philips OneUp a fost creată special pentru mopurile electrice Philips OneUp. Asigură performanţă maximă la curăţare, prelungind durata de viaţă a mopului la fiecare utilizare.
Cartuşul soluţiei ultraconcentrate de curăţat pardoseli Philips OneUp se montează uşor în rezervorul de apă curată al mopului electric, oferind dozare optimă şi fără efort pentru pardoseli impecabile.
Spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile. Lavetele de schimb Philips OneUp asigură o umezire optimă şi uniformă, cu o uscare cu 50 % mai rapidă**
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC60335-2-2
conform ghidului OECD 302 B