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  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!

Philips OneUpSoluţie de curăţat pardoseli

XV1892/02

5
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Adio mop vechi, salutare OneUp!
Îmbunătăţeşte mopul electric Philips OneUp cu detergentul nostru creat special. Asigură o strălucire fără urme pe toate tipurile de pardoseli, lăsând casa proaspătă şi curată. Perfect pentru pardoseli dure, suprafeţe delicate şi murdăria de zi cu zi.
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Produse compatibile
Philips OneUp Seria 3000 Original

Philips OneUp Seria 3000 Original
Mop electric

XV3101/01

Philips OneUp Seria 3000 Original

Philips OneUp Seria 3000 Original
Mop electric

XV3101/11

Philips OneUp Seria 5000 Original

Philips OneUp Seria 5000 Original
Mop electric

XV5113/01

Philips OneUp Seria 5000 Original

Philips OneUp Seria 5000 Original
Mop Philips OneUp – seria 5000 – lavetă suplimentară

XV5113/11

Seria 7000

Seria 7000
Aspirator fără fir, pentru murdăria umedă şi uscată

XW7263/11

Niciodată nu a fost atât de curat. Până acum.

Adio mop vechi, salutare OneUp!

  • Prelungeşte durata de viaţă a mopului: formulă de dozare uşoară şi optimă ce reduce uzura.

  • Dozare uşoară cu 40 de cartuşe: formula ultraconcentrată asigură o acţiune delicată de curăţare.

  • Uscare rapidă: cu 50% mai rapidă faţă de mopurile manuale pentru o curăţare impecabilă.**

  • Soluţie economică: un cartuş înlocuieşte până la trei sticle de detergent obişnuit.

  • Prietenos cu animalele de companie şi familia: protejează suprafeţele, promovând în acelaşi timp un mediu mai sănătos.

Dezvoltată special pentru mopul electric Philips OneUp

Dezvoltată special pentru mopul electric Philips OneUp

Soluţia ultraconcentrată de curăţat pardoseli Philips OneUp a fost creată special pentru mopurile electrice Philips OneUp. Asigură performanţă maximă la curăţare, prelungind durata de viaţă a mopului la fiecare utilizare.

Dozare uşoară şi optimă

Dozare uşoară şi optimă

Cartuşul soluţiei ultraconcentrate de curăţat pardoseli Philips OneUp se montează uşor în rezervorul de apă curată al mopului electric, oferind dozare optimă şi fără efort pentru pardoseli impecabile.

Uscare cu 50 % mai rapidă şi curăţare impecabilă datorită lavetelor OneUp**

Uscare cu 50 % mai rapidă şi curăţare impecabilă datorită lavetelor OneUp**

Spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile. Lavetele de schimb Philips OneUp asigură o umezire optimă şi uniformă, cu o uscare cu 50 % mai rapidă**

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Acest review a fost făcut pentru Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

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Referințe

  1. Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC60335-2-2

  2. conform ghidului OECD 302 B