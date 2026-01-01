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  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!

Philips OneUp Seria 3000 OriginalMop electric

XV3101/01

Adio mop vechi, salutare OneUp!
Spune adio mopurilor care răspândesc murdăria! Bun venit Philips OneUp: mopul care a schimbat jocul curăţeniei, oferind pardoseli de 2 ori mai curate de 2 ori mai rapid***. Datorită tehnologiei brevetate OneUp, aspiră apa murdară în timp ce pompează apă curată pe pardoseală pentru o strălucire impecabilă.
Vezi toate beneficiile

Niciodată nu a fost atât de curat. Până acum.

Adio mop vechi, salutare OneUp!

  • Pardoseli de două ori mai curate faţă de mopurile manuale***: Curăţarea profundă elimină până la 99,9 % din bacterii*.

  • Curățare de două ori mai rapidă față de mopurile manuale: Încearcă o curățenie care reduce timpul de spălare pe jos la jumătate.**

  • Tehnologia originală OneUp: tehnologie brevetată care pompează apa curată şi aspiră silențios apa murdară.

  • Design manevrabil, fără fir: bucură-te de mişcare nelimitată cu o articulaţie rotativă la 360°.

  • Baterie rezistentă şi lavete detaşabile: beneficiază de până la 50 de minute de curăţare neîntreruptă.

Nu face compromisuri la curăţenie, doar un Philips OneUp curăţă ca un OneUp.

Nu face compromisuri la curăţenie, doar un Philips OneUp curăţă ca un OneUp.

Curăţă grăsimea, petele, murdăria lipicioasă, praful fin şi mizeria zilnică de pe pardoseală. Pentru o pardoseală strălucitoare fără reziduuri şi urme, cu eliminarea a până la 99,9 % din bacterii*

Fără găleată şi fără bătaie de cap: experienţă de curăţare fără efort, de la început până la sfârşit

Fără găleată şi fără bătaie de cap: experienţă de curăţare fără efort, de la început până la sfârşit

Bucură-te de o curăţare fără efort, fără găleţi, stoarcere sau clătire. Mopul electric Philips OneUp simplifică fiecare pas.

Tehnologia brevetată OneUp

Tehnologia brevetată OneUp

Datorită tehnologiei brevetate OneUp, poţi fi sigur că nu răspândeşti murdăria. Pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silențios apa murdară. De fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cablu USB

    CRP1095/01
    • Lungime cablu 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/10
    • Podeaua întâlneşte microfibra delicată: curăţă pardoselile dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă decât cu un mop manual: spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile.
    • Uşor de îndepărtat: proiectate pentru spălare fără efort cu mopul electric şi o experienţă de curăţare fără dezordine.
    • Tehnologie OneUp: tehnologia patentată OneUp pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silenţios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: lavetele de schimb Philips OneUp sunt lavabile la maşină sau manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/20
    • Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**
    • Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.
    • Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: Lavete înlocuibile Philips OneUp pot fi spălate la mașină și manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Soluţie de curăţat pardoseli

    XV1892/02
    • Prelungeşte durata de viaţă a mopului: formulă de dozare uşoară şi optimă ce reduce uzura.
    • Dozare uşoară cu 40 de cartuşe: formula ultraconcentrată asigură o acţiune delicată de curăţare.
    • Uscare rapidă: cu 50% mai rapidă faţă de mopurile manuale pentru o curăţare impecabilă.**
    • Soluţie economică: un cartuş înlocuieşte până la trei sticle de detergent obişnuit.
    • Prietenos cu animalele de companie şi familia: protejează suprafeţele, promovând în acelaşi timp un mediu mai sănătos.

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Referințe

  1. Vizual curat: măsurarea luciului suprafeţei curăţate, testată cu lichide, faţă de mopurile manuale.

  2. Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC 60335-2-2

  3. Testat pe o zonă de testare specifică, cu probe de E. Coli şi S. Aureus, folosind doar apă.

  4. Pe baza dimensiunii casei de 125 m².