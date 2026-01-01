Pardoseli de două ori mai curate faţă de mopurile manuale***: Curăţarea profundă elimină până la 99,9 % din bacterii*.

Curățare de două ori mai rapidă față de mopurile manuale: Încearcă o curățenie care reduce timpul de spălare pe jos la jumătate.**

Tehnologia originală OneUp: tehnologie brevetată care pompează apa curată şi aspiră silențios apa murdară.

Design manevrabil, fără fir: bucură-te de mişcare nelimitată cu o articulaţie rotativă la 360°.