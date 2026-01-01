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XV3101/01
Pardoseli de două ori mai curate faţă de mopurile manuale***: Curăţarea profundă elimină până la 99,9 % din bacterii*.
Curățare de două ori mai rapidă față de mopurile manuale: Încearcă o curățenie care reduce timpul de spălare pe jos la jumătate.**
Tehnologia originală OneUp: tehnologie brevetată care pompează apa curată şi aspiră silențios apa murdară.
Design manevrabil, fără fir: bucură-te de mişcare nelimitată cu o articulaţie rotativă la 360°.
Baterie rezistentă şi lavete detaşabile: beneficiază de până la 50 de minute de curăţare neîntreruptă.
Curăţă grăsimea, petele, murdăria lipicioasă, praful fin şi mizeria zilnică de pe pardoseală. Pentru o pardoseală strălucitoare fără reziduuri şi urme, cu eliminarea a până la 99,9 % din bacterii*
Bucură-te de o curăţare fără efort, fără găleţi, stoarcere sau clătire. Mopul electric Philips OneUp simplifică fiecare pas.
Datorită tehnologiei brevetate OneUp, poţi fi sigur că nu răspândeşti murdăria. Pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silențios apa murdară. De fiecare dată.
Recenzii
Vizual curat: măsurarea luciului suprafeţei curăţate, testată cu lichide, faţă de mopurile manuale.
Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC 60335-2-2
Testat pe o zonă de testare specifică, cu probe de E. Coli şi S. Aureus, folosind doar apă.
Pe baza dimensiunii casei de 125 m².