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Philips OneUp Lavete de schimb

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Philips OneUpLavete de schimb

XV1882/20

Philips OneUp Lavete de schimb

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Manuale şi documentaţie

Lavetele de schimb Philips OneUp oferă o performanţă excelentă de curăţare a pardoselilor. Proiectate pentru eficienţă, aceste lavete reutilizabile durează până la 6 luni, fiind perfecte pentru o curăţare sustenabilă. Menţine-ţi pardoselile impecabile.

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  • 29 May 2026

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