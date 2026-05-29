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Philips OneUp Lavete de schimb
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XV1882/20
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Lavetele de schimb Philips OneUp oferă o performanţă excelentă de curăţare a pardoselilor. Proiectate pentru eficienţă, aceste lavete reutilizabile durează până la 6 luni, fiind perfecte pentru o curăţare sustenabilă. Menţine-ţi pardoselile impecabile.
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