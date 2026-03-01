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Podele de două ori mai curate față de mopurile manuale***: Curățare profundă care elimină până la 99,9 % din bacterii*.
Curățare de două ori mai rapidă față de mopurile manuale: Încearcă o curățenie care reduce timpul de spălare pe jos la jumătate.**
Tehnologia OneUp originală: tehnologie brevetată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară
Design fără fir și manevrabil: Bucură-te de mișcare nelimitată cu o balama rotativă la 360°.
Baterie de lungă durată și lavete detașabile: Beneficiază de până la 70 de minute de curățenie neîntreruptă.
Curăţă grăsimea, petele, murdăria lipicioasă, praful fin şi mizeria zilnică de pe pardoseală. Pentru pardoseli strălucitoare, fără reziduuri şi fără urme, cu îndepărtare a bacteriilor de până la 99,9 %*
Bucură-te de o curăţare fără efort, fără găleţi, stoarcere sau clătire. Mopul electric Philips OneUp simplifică fiecare pas.
Datorită tehnologiei brevetate OneUp, poți fi sigur că nu răspândești murdăria. Pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silențios apa murdară. De fiecare dată.
4.8
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Marian G.
01/03/2026
Slovensko
OneUp
Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.
Avantaje
Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Vizual curat: măsurarea luciului suprafeţei curăţate, testată cu lichide, faţă de mopurile manuale.
Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC 60335-2-2
Testat pe o zonă de testare specifică, cu probe de E. Coli și S. Aureus, folosind doar apă.
Pe baza dimensiunii casei de 125 m².