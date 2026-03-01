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  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!
  • Adio mop vechi, salutare OneUp!

Philips OneUp Seria 5000 OriginalMop electric

XV5113/01

4.8
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Adio mop vechi, salutare OneUp!
Spune adio mopurilor care răspândesc murdăria! Salut Philips OneUp: mopul care a schimbat jocul curăţeniei, oferind pardoseli de 2 ori mai curate de 2 ori mai repede***. Datorită tehnologiei brevetate OneUp, aspiră apa murdară în timp ce pompează apă curată pe pardoseală pentru o strălucire impecabilă.
Vezi toate beneficiile

Niciodată nu a fost atât de curat. Până acum.

Adio mop vechi, salutare OneUp!

  • Podele de două ori mai curate față de mopurile manuale***: Curățare profundă care elimină până la 99,9 % din bacterii*.

  • Curățare de două ori mai rapidă față de mopurile manuale: Încearcă o curățenie care reduce timpul de spălare pe jos la jumătate.**

  • Tehnologia OneUp originală: tehnologie brevetată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară

  • Design fără fir și manevrabil: Bucură-te de mișcare nelimitată cu o balama rotativă la 360°.

  • Baterie de lungă durată și lavete detașabile: Beneficiază de până la 70 de minute de curățenie neîntreruptă.

Nu face compromisuri la curățenie, doar un Philips OneUp curăță ca un OneUp.

Nu face compromisuri la curățenie, doar un Philips OneUp curăță ca un OneUp.

Curăţă grăsimea, petele, murdăria lipicioasă, praful fin şi mizeria zilnică de pe pardoseală. Pentru pardoseli strălucitoare, fără reziduuri şi fără urme, cu îndepărtare a bacteriilor de până la 99,9 %*

Fără găleată și fără bătaie de cap: experiență de curățare fără efort, de la început până la sfârșit

Fără găleată și fără bătaie de cap: experiență de curățare fără efort, de la început până la sfârșit

Bucură-te de o curăţare fără efort, fără găleţi, stoarcere sau clătire. Mopul electric Philips OneUp simplifică fiecare pas.

Tehnologia originală brevetată OneUp

Tehnologia originală brevetată OneUp

Datorită tehnologiei brevetate OneUp, poți fi sigur că nu răspândești murdăria. Pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silențios apa murdară. De fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cablu USB

    CRP1095/01
    • Lungime cablu 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/10
    • Podeaua întâlneşte microfibra delicată: curăţă pardoselile dure, inclusiv cele delicate şi neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă decât cu un mop manual: spală şi usucă simultan pentru a obţine pardoseli impecabile.
    • Uşor de îndepărtat: proiectate pentru spălare fără efort cu mopul electric şi o experienţă de curăţare fără dezordine.
    • Tehnologie OneUp: tehnologia patentată OneUp pompează apă curată pe pardoseală în timp ce aspiră silenţios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: lavetele de schimb Philips OneUp sunt lavabile la maşină sau manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lavete de schimb

    XV1882/20
    • Podeaua întâlnește microfibra delicată: Curăță pardoseli dure, inclusiv podele delicate și neabsorbante.
    • Uscare cu 50% mai rapidă față de mopul manual: Spală și usucă simultan pentru a obține podele impecabile.**
    • Ușor de îndepărtat: Conceput pentru spălare electrică fără efort și o experiență de curățare fără mizerie.
    • Tehnologia OneUp: Tehnologie patentată care pompează apă curată în timp ce aspiră silențios apa murdară.
    • Reutilizabile până la 6 luni: Lavete înlocuibile Philips OneUp pot fi spălate la mașină și manual.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Soluţie de curăţat pardoseli

    XV1892/02
    • Prelungeşte durata de viaţă a mopului: formulă de dozare uşoară şi optimă ce reduce uzura.
    • Dozare uşoară cu 40 de cartuşe: formula ultraconcentrată asigură o acţiune delicată de curăţare.
    • Uscare rapidă: cu 50% mai rapidă faţă de mopurile manuale pentru o curăţare impecabilă.**
    • Soluţie economică: un cartuş înlocuieşte până la trei sticle de detergent obişnuit.
    • Prietenos cu animalele de companie şi familia: protejează suprafeţele, promovând în acelaşi timp un mediu mai sănătos.

Recenzii

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4.8

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

01/03/2026

Slovensko

Slovensko

OneUp

Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.

Avantaje

Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Acest review a fost făcut pentru Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

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Referințe

  1. Vizual curat: măsurarea luciului suprafeţei curăţate, testată cu lichide, faţă de mopurile manuale.

  2. Măsurat comparativ cu un mop manual pe pardoseli neabsorbante, conform condiţiilor de testare specificate în standardul IEC 60335-2-2

  3. Testat pe o zonă de testare specifică, cu probe de E. Coli și S. Aureus, folosind doar apă.

  4. Pe baza dimensiunii casei de 125 m².