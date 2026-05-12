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  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
  • Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele

i9000 PrestigeAparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (700) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele
Philips i9000 Prestige, cu mecanismul de ras Triple Action Lift&Cut şi cap compact Precision Flexing 360°, taie firul de păr la nivelul pielii, chiar şi în zonele greu de bărbierit. Potențată de AI, tehnologia SkinIQ are funcții de detecție, ghidaj și adaptare, pentru un confort sporit pentru piele.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

cu tehnologia SkinIQ

Bărbierit precis de lungă durată, confort sporit pentru piele

  • Tehnologie Triple Action Lift & Cut

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Cap cu mobilitate 360°

  • Senzor Pressure Guard

  • 5 ani garanţie****

Bărbierit precis la nivelul pielii, rezultate de lungă durată

Bărbierit precis la nivelul pielii, rezultate de lungă durată

Sistemul nostru brevetat de bărbierit Triple Action Lift & Cut ridică uşor părul de la rădăcină pentru a-l tăia cu precizie până la 0,00 mm (nivelul pielii), fără a tăia pielea, pentru un aspect de proaspăt bărbierit de lungă durată.

Precizie, chiar şi în zonele cel mai greu de bărbierit

Precizie, chiar şi în zonele cel mai greu de bărbierit

Capetele complet flexibile şi mai mici, compacte, cu modele de întindere a pielii, se adaptează dinamic la fiecare linie a feţei. Pentru un contact constant cu pielea și cu 20% mai multă precizie* în prinderea firelor de păr dificile de pe gât şi sub nas. Precizie peste tot.

Eficient la fiecare trecere, chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile

Eficient la fiecare trecere, chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile

Lamele noastre DualSteel Precision cu rotire la 360° prind părul care creşte în direcţii diferite. Cu 7 milioane de mişcări de tăiere pe minut, pentru un bărbierit eficient chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

700

Recenzii

95%

recomandă acest produs

12/05/2026

România

România

Aparatul de barberit i9000 prestige este excelent.

Am folosit mai multe aparate de barberit, dar acesta corespunde nevoilor mele. Ma simt foarte bine cu el, este ceea ce mi- am dorit.

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Date of Use 2026-05-09

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Date of Use 2026-05-09

15/10/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelenta

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

07/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Ok

Foarte precis și fin. Nu simți nici o problemă pe piele.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

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Referințe

  1. vs modelul anterior

  2. vs înveliş fără micro-mărgele

  3. vs apă în cartuş

  4. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare