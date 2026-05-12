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Tehnologie Triple Action Lift & Cut
Lame Dual SteelPrecision
Cap cu mobilitate 360°
Senzor Pressure Guard
5 ani garanţie****
Sistemul nostru brevetat de bărbierit Triple Action Lift & Cut ridică uşor părul de la rădăcină pentru a-l tăia cu precizie până la 0,00 mm (nivelul pielii), fără a tăia pielea, pentru un aspect de proaspăt bărbierit de lungă durată.
Capetele complet flexibile şi mai mici, compacte, cu modele de întindere a pielii, se adaptează dinamic la fiecare linie a feţei. Pentru un contact constant cu pielea și cu 20% mai multă precizie* în prinderea firelor de păr dificile de pe gât şi sub nas. Precizie peste tot.
Lamele noastre DualSteel Precision cu rotire la 360° prind părul care creşte în direcţii diferite. Cu 7 milioane de mişcări de tăiere pe minut, pentru un bărbierit eficient chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile.
4.8
din 5
700
Recenzii
95%
recomandă acest produs
NicuAva
12/05/2026
România
Aparatul de barberit i9000 prestige este excelent.
Am folosit mai multe aparate de barberit, dar acesta corespunde nevoilor mele. Ma simt foarte bine cu el, este ceea ce mi- am dorit.
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Date of Use 2026-05-09
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Date of Use 2026-05-09
Andrei Dan
15/10/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelenta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
laurjohn
07/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ok
Foarte precis și fin. Nu simți nici o problemă pe piele.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ
vs modelul anterior
vs înveliş fără micro-mărgele
vs apă în cartuş
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare