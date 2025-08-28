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i9000 Prestige Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

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i9000 PrestigeAparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

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  • Cum să începi cu aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid de configurare şi primă utilizare
    Cum să începi cu aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid de configurare şi primă utilizare
  • Cum se utilizează aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid pas cu pas
    Cum se utilizează aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid pas cu pas
  • Cum se înlocuiesc capetele de bărbierire de pe aparatul de bărbierit Philips i9000
    Cum se înlocuiesc capetele de bărbierire de pe aparatul de bărbierit Philips i9000
  • Cum se curăţă aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid de curăţare şi întreţinere
    Cum se curăţă aparatul de bărbierit Philips i9000 | Ghid de curăţare şi întreţinere

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 6.4 MB
  • 2 October 2025

Listă cu ingrediente - English (US)

  • PDF fişier, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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