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Aparate de bărbierit
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Shaver series 5000X Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
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XP521/03
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Manual de utilizare
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Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
ShaverPieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Aparat de tuns părul din nas
Shaver Husă
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
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