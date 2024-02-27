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Căşti true wireless

TAT1138WT/00

3.5

| (4) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru

Auzi clar sunetele

Ascultă sunetele la calitate perfectă. Aceste căşti True Wireless folosesc difuzoare de 13 mm pentru sunet bogat şi bas energic şi un microfon AI pentru apeluri clare. Cu rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi toc de încărcare de buzunar pentru 15 ore de redare.

Vezi toate beneficiile

Auzi clar sunetele

  • Apeluri clare

  • Difuzoare 13 mm pentru bas energic

  • Design ergonomic pentru confort

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

Difuzoare personalizate de 13 mm pentru un sunet bogat și un bas de impact

Ascultă sunetele așa cum au fost concepute să fie auzite. Aceste căști folosesc difuzoare dinamice de 13 mm, cu design personalizat, pentru a-ți oferi o experiență de audiție uimitoare. Capacitatea mare de putere a difuzoarelor îmbunătățește dinamica și basul, astfel încât să nu pierzi nicio bătaie.

Fără griji. Până la 15 ore de redare cu tocul

Indiferent de cât de lungă este ziua ta, poţi conta pe aceste căşti. Beneficiezi de 5 ore de redare şi de încă 10 ore de la tocul de încărcare comod, de buzunar.

Microfon AI pentru apeluri clare

Nu lăsa sunetele din jur să îţi întrerupă audiţia. Aceste căşti dispun de un microfon AI care foloseşte un algoritm AI avansat pentru a elimina zgomotul pe care nu vrei să-l auzi şi a asigura apeluri clare. Auzi şi fii auzit limpede de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

4

Recenzii

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Data utilizării 2024-01-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Data utilizării 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Avantaje

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Dezavantaje

відсутність індикації заряду на кейсі.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Data utilizării 2023-04-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Data utilizării 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Data utilizării 2025-04-15

Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Data utilizării 2025-04-15

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.