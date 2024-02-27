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TAT1138BL/00
Auzi clar sunetele
Ascultă sunetele la calitate perfectă. Aceste căşti True Wireless folosesc difuzoare de 13 mm pentru sunet bogat şi bas energic şi un microfon AI pentru apeluri clare. Cu rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi toc de încărcare de buzunar pentru 15 ore de redare.
Apeluri clare
Difuzoare 13 mm pentru bas energic
Design ergonomic pentru confort
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Ascultă sunetele așa cum au fost concepute să fie auzite. Aceste căști folosesc difuzoare dinamice de 13 mm, cu design personalizat, pentru a-ți oferi o experiență de audiție uimitoare. Capacitatea mare de putere a difuzoarelor îmbunătățește dinamica și basul, astfel încât să nu pierzi nicio bătaie.
Indiferent de cât de lungă este ziua ta, poţi conta pe aceste căşti. Beneficiezi de 5 ore de redare şi de încă 10 ore de la tocul de încărcare comod, de buzunar.
Nu lăsa sunetele din jur să îţi întrerupă audiţia. Aceste căşti dispun de un microfon AI care foloseşte un algoritm AI avansat pentru a elimina zgomotul pe care nu vrei să-l auzi şi a asigura apeluri clare. Auzi şi fii auzit limpede de fiecare dată.
3.5
din 5
4
Recenzii
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Data utilizării 2024-01-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Data utilizării 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Cumpărător verificat
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Avantaje
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Dezavantaje
відсутність індикації заряду на кейсі.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Data utilizării 2023-04-11
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Data utilizării 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Cumpărător verificat
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Data utilizării 2025-04-15
Acest review a fost făcut pentru TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Data utilizării 2025-04-15
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.