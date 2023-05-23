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Producție oprită
TAPH802BK/00
Difuzoare de 40 mm/design închis
Supraauriculare
Săptămână de săptămână, aceste căşti fac faţă şi celei mai dificile navete. O singură încărcare durează 1,5 ore şi îţi oferă 30 de ore de redare sau de convorbiri. Două niveluri de încărcare rapidă, Încărcare rapidă şi Încărcare accelerată, îţi oferă 2 sau 6 ore suplimentare de redare. Astfel, poţi continua să asculţi de luni până vineri sau chiar mai mult.
Difuzoarele acustice din neodim perfect adaptate furnizează bas intens şi frecvenţe medii clare.
Aceste căşti wireless dispun de cupe moi, care se pliază ordonat în două configuraţii. Poţi să le pliezi complet, fiind astfel perfecte pentru depozitare în sertarul biroului. Sau le poţi plia complet spre interior, creând astfel o unitate compactă, care încape în buzunarul hainei sau în geantă.
3.6
din 5
10
Recenzii
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Avantaje
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Avantaje
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Dezavantaje
brak pokrowca, krótki kabel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Avantaje
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia