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  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare
  • Design elegant: 30 de ore de redare

Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Recenzii
Design elegant: 30 de ore de redare
Pentru toate drumurile săptămânale. Aceste căşti supraauriculare wireless îţi fac naveta mai plăcută cu sunet echilibrat şi detaliat şi până la 30 de ore de redare. Dacă ai nevoie de mai mult, încărcarea rapidă îţi oferă o autonomie suplimentară de 2 până la 6 ore.
Vezi toate beneficiile

Căşti wireless Hi-Res Audio

Design elegant: 30 de ore de redare

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Supraauriculare

Fiecare drum. 30 de ore de redare.

Săptămână de săptămână, aceste căşti fac faţă şi celei mai dificile navete. O singură încărcare durează 1,5 ore şi îţi oferă 30 de ore de redare sau de convorbiri. Două niveluri de încărcare rapidă, Încărcare rapidă şi Încărcare accelerată, îţi oferă 2 sau 6 ore suplimentare de redare. Astfel, poţi continua să asculţi de luni până vineri sau chiar mai mult.

Sunet detaliat. Bas puternic.

Difuzoarele acustice din neodim perfect adaptate furnizează bas intens şi frecvenţe medii clare.

Design flexibil

Aceste căşti wireless dispun de cupe moi, care se pliază ordonat în două configuraţii. Poţi să le pliezi complet, fiind astfel perfecte pentru depozitare în sertarul biroului. Sau le poţi plia complet spre interior, creând astfel o unitate compactă, care încape în buzunarul hainei sau în geantă.

Specificaţii tehnice

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3.6

din 5

10

Recenzii

23/05/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Avantaje

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Avantaje

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Dezavantaje

brak pokrowca, krótki kabel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Avantaje

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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