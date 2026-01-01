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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundBoxă wireless

TAMS60Y/00

Disponibil în

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

O emblemă renaște. The Roller aduce sunet stereo autentic și conectivitate fără întreruperi stilului său inconfundabil din anii '80. Este îndrăzneț, este puternic și oferă un bas profund, bine definit, cu impact puternic și precis.

Vezi toate beneficiile

The Roller

  • Sunet impresionant. Aspect retro

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Până la 24 de ore de redare

  • Rezistență la praf și apă IP67

Un simbol al anilor ’80, reinventat

Un simbol al anilor ’80, reinventat

The Roller poate arăta ca în era casetelor audio, dar a fost reproiectat pentru a oferi o putere maximă de 120 W (60 W RMS) şi un bas mai profund ca niciodată. Dacă eşti în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a menţine basul puternic şi sunetul clar în spaţiu deschis.

Acustică de nouă generaţie. Sistem stereo activ cu 2 căi

Acustică de nouă generaţie. Sistem stereo activ cu 2 căi

Difuzoarele duble de 3,5”, tweeterele dedicate şi un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvenţele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică şi detalii clare şi bine definite.

Conectivitate multipunct Bluetooth® şi audio USB

Conectivitate multipunct Bluetooth® şi audio USB

Bluetooth® 6.0 îţi va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului şi poţi conecta The Roller la două dispozitive simultan. De asemenea, poţi conecta un dispozitiv extern la portul USB-C şi poţi asculta muzică în acest fel.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.

  2. Clasificarea IP67 înseamnă că difuzorul este etanș la praf și poate fi scufundat timp de până la 30 de minute, la o adâncime de până la 1 m.