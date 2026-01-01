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TAMS60Y/00
The Roller
O emblemă renaște. The Roller aduce sunet stereo autentic și conectivitate fără întreruperi stilului său inconfundabil din anii '80. Este îndrăzneț, este puternic și oferă un bas profund, bine definit, cu impact puternic și precis.
Sunet impresionant. Aspect retro
120W MAX (60W RMS)
Până la 24 de ore de redare
Rezistență la praf și apă IP67
The Roller poate arăta ca în era casetelor audio, dar a fost reproiectat pentru a oferi o putere maximă de 120 W (60 W RMS) şi un bas mai profund ca niciodată. Dacă eşti în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a menţine basul puternic şi sunetul clar în spaţiu deschis.
Difuzoarele duble de 3,5”, tweeterele dedicate şi un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvenţele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică şi detalii clare şi bine definite.
Bluetooth® 6.0 îţi va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului şi poţi conecta The Roller la două dispozitive simultan. De asemenea, poţi conecta un dispozitiv extern la portul USB-C şi poţi asculta muzică în acest fel.
Recenzii
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.
Clasificarea IP67 înseamnă că difuzorul este etanș la praf și poate fi scufundat timp de până la 30 de minute, la o adâncime de până la 1 m.