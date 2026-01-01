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TAMS60B/00
The Roller
Un simbol renăscut. The Roller aduce sunet stereo autentic şi conectivitate fără întreruperi stilului său inconfundabil din anii ’80. Este îndrăzneţ, este puternic şi oferă un bas profund şi bine definit, care se face simţit şi rămâne controlat.
Sunet uimitor. Aspect retro
120 W max/60 W RMS
Durată de redare de până la 24 de ore
Rezistenţă la apă/praf IP67
The Roller poate arăta ca în era casetelor audio, dar a fost reproiectat pentru a oferi o putere maximă de 120 W (60 W RMS) şi un bas mai profund ca niciodată. Dacă eşti în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a menţine basul puternic şi sunetul clar în spaţiu deschis.
Difuzoarele duble de 3,5”, tweeterele dedicate şi un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvenţele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică şi detalii clare şi bine definite.
Bluetooth® 6.0 îţi va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului şi poţi conecta The Roller la două dispozitive simultan. De asemenea, poţi conecta un dispozitiv extern la portul USB-C şi poţi asculta muzică în acest fel.
Recenzii
Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală şi siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deţinute de Bluetooth SIG, Inc.
Având clasa IP67, difuzorul boxei este etanş la praf şi poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m.