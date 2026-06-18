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Moving Sound Boxă wireless

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Moving SoundBoxă wireless

TAMS60Y/00

Moving Sound Boxă wireless

Disponibil în

Black
Black
Yellow
Yellow

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Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 1.4 MB
  • 18 June 2026

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 546.7 kB
  • 18 June 2026

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