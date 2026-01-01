Bucură-te mai mult de muzică, cu o autonomie de redare de până la 42 de ore

Cu anularea zgomotului dezactivată, beneficiezi de 10 ore de redare cu o încărcare completă și de încă 32 de ore oferite de carcasa inteligentă de încărcare (cu anularea zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore și de încă 23 oferite de carcasă). Pentru un plus rapid de energie, 15 minute de încărcare îți oferă încă 3 ore. Carcasa poate fi încărcată prin USB-C.