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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Noutăţi

Moving SoundCăști complet wireless

TAMS3BK/00

Disponibil în

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Culorile ies în evidență. Muzica te pune în mișcare. Cu aspectul lor îndrăzneț și atitudinea relaxată, The Buds mențin buna dispoziție cu un sunet cald și detaliat și o carcasă rotundă de încărcare inteligentă, care încape ușor în buzunar. Ziua ta, listele tale de redare, ritmul tău.

Vezi toate beneficiile

The Buds

  • Sunet impresionant. Aspect retro

  • Carcasă de încărcare inteligentă

  • Anulare adaptivă a zgomotului

  • Până la 42 de ore de redare

Intră în ritm cu anularea adaptivă a zgomotului

Intră în ritm cu anularea adaptivă a zgomotului

Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotele externe, inclusiv vântul. Dacă vrei să auzi ce se întâmplă în jurul tău, modul Awareness permite sunetelor exterioare să pătrundă din nou. Funcția Quick Awareness amplifică vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără să-ți scoți căștile.

Rămâi în ritm cu carcasa inteligentă de încărcare rotundă

Rămâi în ritm cu carcasa inteligentă de încărcare rotundă

Mai mult decât un încărcător, această carcasă inteligentă îți permite să controlezi apelurile, redarea, anularea zgomotului și Auracast™ sau să activezi modul de sunet Lo-Fi. Te poate ajuta chiar și să faci fotografii, declanșând de la distanță camera dispozitivului conectat. Animațiile selectabile cu disc de vinil, casetă și amplificator îți permit să schimbi aspectul ecranului tactil color de 1.47" al carcasei.

Bucură-te mai mult timp de muzică, cu până la 42 de ore de redare

Bucură-te mai mult timp de muzică, cu până la 42 de ore de redare

Cu anularea zgomotului dezactivată, beneficiezi de 10 ore de redare după o încărcare completă și de încă 32 de ore cu carcasa inteligentă de încărcare (cu anularea zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore și de încă 23 de ore cu carcasa). Pentru un plus rapid de energie, 15 minute de încărcare îți oferă încă 3 ore. Carcasa poate fi încărcată prin USB-C.

Specificaţii tehnice

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