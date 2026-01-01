Să-i dăm drumul!

Lasă-i să vizioneze, să asculte sau să se joace cu aceste căşti supraauriculare ce nu le vor afecta urechile. Aceste căşti colorate sunt confortabile şi limitate la un volum de 85 dB. Copiii se pot bucura în siguranţă de timpul petrecut în faţa ecranului ori de melodiile preferate.