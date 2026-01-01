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Producție oprită
TAKH101BL/00
Să-i dăm drumul!
Lasă-i să vizioneze, să asculte sau să se joace cu aceste căşti supraauriculare ce nu le vor afecta urechile. Aceste căşti colorate sunt confortabile şi limitate la un volum de 85 dB. Copiii se pot bucura în siguranţă de timpul petrecut în faţa ecranului ori de melodiile preferate.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
Proiectate special pentru a proteja urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare acustice de 32 mm, limitate la un nivel de zgomot de 85 dB. Te poţi relaxa, ştiind că cei mici se bucură în siguranţă de melodiile, filmele şi jocurile lor.
Aceste căşti supraauriculare cu fir pentru copii pot fi pliate în interior, creând un set compact. Perfecte atunci când vrei să le pui în buzunarul de la haină sau în geantă.
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