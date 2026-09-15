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Căști wireless supraaurale pentru copii

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Asistență

Căști wireless supraaurale pentru copii

TAK6000PK/00

Căști wireless supraaurale pentru copii

Noutăţi

Disponibil în

Blue
Blue
Pink
Pink

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Pentru iOS şi Android

Aplicaţia Philips Headphones

Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să profiţi din plin de potenţialul căştilor tale. Poţi accesa toate caracteristicile care îţi vor oferi cea mai bună experienţă audio de pe dispozitivul mobil.

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Aplicaţia Philips Headphones

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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