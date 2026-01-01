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  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
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  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
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  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.
  • Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.

Noutăţi

Căști wireless supraaurale pentru copii

TAK6000PK/00

Disponibil în

Blue
Blue
Pink
Pink

Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.

Descoperă căștile concepute pentru o audiție sigură și actualizări regulate ale stilului. Ecranele ePaper de pe cupele căștilor le permit copiilor să folosească fotografii pentru un aspect personalizat, ușor de schimbat. Limitele de volum protejează urechile celor mici acasă și în deplasare.

Vezi toate beneficiile

Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.

  • Căști wireless supraaurale

  • Volum limitat la 85 dB

  • Ecran ePaper personalizabil

  • Durabile și pliabile

Rezistente, durabile și pliabile

Fabricate din materiale durabile și netoxice, aceste căști sunt concepute să reziste rigorilor utilizării zilnice de către copii. Când nu sunt folosite, pot fi pliate pentru a fi depozitate cu ușurință într-un sertar. Sau le puteți plia spre interior, formând un pachet compact care încape cu ușurință în buzunare și genți.

Aplicația Philips Headphones cu control parental

Aplicația noastră însoțitoare poate fi utilizată pentru a seta limite ale duratei de redare, astfel încât copiii să nu asculte prea mult timp. De asemenea, puteți utiliza aplicația pentru a comuta aceste căști de la setarea implicită, în care volumul este limitat la 75 dB, la un mod de călătorie care limitează volumul la 85 dB.

Autonomie mare a bateriei și conexiuni wireless ușoare

De la distracția de weekend până la teme, aceste căști țin pasul cu până la 45 de ore de redare după o încărcare completă (care durează 2 ore prin USB-C). Un buton BT dedicat de pe căști le permite copiilor să le asocieze ușor cu dispozitivele lor, iar conectivitatea multipunct le permite să se conecteze simultan la mai multe dispozitive.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Referințe

  1. Volum limitat la 75 dB în modul normal și la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru o audiție sigură.