Un aspect pe placul lor. Un sunet în care poți avea încredere.

Descoperă căștile concepute pentru o audiție sigură și actualizări regulate ale stilului. Ecranele ePaper de pe cupele căștilor le permit copiilor să folosească fotografii pentru un aspect personalizat, ușor de schimbat. Limitele de volum protejează urechile celor mici acasă și în deplasare.