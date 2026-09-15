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Căști wireless supraaurale pentru copii
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TAK6000BL/00
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Pentru iOS şi Android
Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să profiţi din plin de potenţialul căştilor tale. Poţi accesa toate caracteristicile care îţi vor oferi cea mai bună experienţă audio de pe dispozitivul mobil.
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