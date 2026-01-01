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  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
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  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
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  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.
  • Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.

Noutăţi

Căști wireless supraaurale pentru copii

TAK6000BL/00

Disponibil în

Blue
Blue
Pink
Pink

Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.

Descoperă căștile concepute pentru audiție în siguranță și schimbări regulate de stil. Afișajele ePaper de pe cupe le permit copiilor să folosească fotografii pentru un aspect personalizat, ușor de schimbat. Limitele de volum protejează urechile celor mici acasă și în deplasare.

Vezi toate beneficiile

Aspectul pe care îl adoră. Sunetul în care poți avea încredere.

  • Căști wireless supraaurale

  • Volum limitat la 85 dB

  • Afișaj ePaper personalizabil

  • Durabile și pliabile

Un aspect nou ori de câte ori își doresc

Un aspect nou ori de câte ori își doresc

De la fotografii cu familia sau animalele de companie până la instantanee ale creațiilor artistice, afișajele ePaper de pe cupe le oferă copiilor un mod distractiv de a-și personaliza căștile fără autocolante. Alege pur și simplu o fotografie salvată pe un dispozitiv mobil și încarc-o pe afișaj prin intermediul aplicației noastre dedicate. După încărcare, imaginea rămâne vizibilă chiar și atunci când căștile sunt oprite.

Întotdeauna în siguranță, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă și călătorii*

Întotdeauna în siguranță, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă și călătorii*

Concepute special pentru a oferi un plus de siguranță urechilor celor mici, aceste căști au volumul limitat la 75 dB pentru audiții acasă sau în timpul studiului. Pentru audiții în medii mai zgomotoase din afara casei, părinții pot folosi aplicația Philips Headphones pentru a seta limita de volum la 85 dB în modul de călătorie.*

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Butoanele de control mari și rotunde de pe partea inferioară a cupelor îi ajută pe copii să folosească ușor aceste căști, iar punctele de pe spatele benzii de susținere îi ajută să vadă în ce direcție trebuie să le așeze. Banda de susținere căptușită se reglează ușor, iar cupele mai mici, cu pernițe moi din spumă cu memorie, se adaptează delicat urechilor în creștere, pentru o potrivire confortabilă.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Referințe

  1. Volum limitat la 75 dB în modul normal și la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiție în siguranță.