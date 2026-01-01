Confort pentru copii și utilizare ușoară

Butoanele de control mari și rotunde de pe partea inferioară a cupelor îi ajută pe copii să folosească ușor aceste căști, iar punctele de pe spatele benzii de susținere îi ajută să vadă în ce direcție trebuie să le așeze. Banda de susținere căptușită se reglează ușor, iar cupele mai mici, cu pernițe moi din spumă cu memorie, se adaptează delicat urechilor în creștere, pentru o potrivire confortabilă.