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Producție oprită

Căşti cu difuzor auricular

SHE3010RD/00

4.3
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Turcoaz
Turcoaz
Verde
Verde
Violet
Violet
Extra Bass
Căştile Philips SHE3010 cu corp moale asigură o potrivire delicată şi confortabilă. Disponibile în culori vii şi captivante, pentru a se potrivi cu stilul tău.
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Corp moale pentru potrivire confortabilă

Extra Bass

  • Drivere 14,8mm/post. închisă

  • Cască

Design Flexi-Grip pentru rezistenţă

Manşonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva uzurii care survine în urma îndoirii repetate.

Magneţii din neodim sporesc performanţa basului şi sensibilitatea

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Corpul moale asigură o potrivire confortabilă

Corpul cauciucat, transparent al căştii se modelează pe forma urechii pentru o ascultare confortabilă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne

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