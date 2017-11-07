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Producție oprită
SHE3010PP/00
Drivere 14,8mm/post. închisă
Cască
Corpul cauciucat, transparent al căştii se modelează pe forma urechii pentru o ascultare confortabilă.
Cu capacul frontal cauciucat, corpul este complet moale pentru confort la purtare.
Driverelor de boxe mari de 14,8 mm li s-a făcut loc în difuzorul auricular al căştilor pentru a oferi un sunet de înaltă calitate.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne