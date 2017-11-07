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Producție oprită
SHE3010BK/00
Drivere 14,8mm/post. închisă
Cască
Manşonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva uzurii care survine în urma îndoirii repetate.
Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.
Corpul cauciucat, transparent al căştii se modelează pe forma urechii pentru o ascultare confortabilă.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3010BK Słuchawki douszne