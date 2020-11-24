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Producție oprită
SHE2405WT/00
Disponibil în
Alege un stil îndrăzneţ
Alege coloana sonoră care ţi se potriveşte cu un ritm îndrăzneţ. Aceste căşti intraauriculare sunt disponibile în patru culori vii şi dispun de o carcasă transparentă a difuzoarelor, cu cabluri colorate. De ce să te amesteci în mulţime când te-ai născut pentru a ieşi in evidenţă?
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
microfon integrat
Alb
Intraauriculare
Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.
Tubul acustic de formă ovală al acestor căşti intraauriculare îţi permite să dai un impuls muzicii în confort real. Beneficiezi de izolare pasivă maximă a zgomotului şi de trei dimensiuni de capace interschimbabile din cauciuc pentru elementele auriculare, pentru o potrivire perfectă.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Avantaje
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data utilizării 2020-07-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data utilizării 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Avantaje
Dźwięk, Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data utilizării 2019-03-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data utilizării 2019-03-23