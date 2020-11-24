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Producție oprită
SHE2405PP/00
Disponibil în
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
microfon integrat
Roz cu mov
Intraauriculare
Ieşi în evidenţă datorită cablurilor în culori intense şi carcasei transparente a difuzoarelor.
Difuzoarele acustice din neodim de 8,6 mm îţi oferă sunet clar, precis.
Tubul acustic de formă ovală al acestor căşti intraauriculare îţi permite să dai un impuls muzicii în confort real. Beneficiezi de izolare pasivă maximă a zgomotului şi de trei dimensiuni de capace interschimbabile din cauciuc pentru elementele auriculare, pentru o potrivire perfectă.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Avantaje
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Avantaje
Dźwięk, Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem