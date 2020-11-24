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Producție oprită

1000 seriesCăşti intraauriculare cu microfon

SHE2405PP/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roz cu mov
Roz cu mov
Alege un stil îndrăzneţ
Alege coloana sonoră care ţi se potriveşte cu un ritm îndrăzneţ. Aceste căşti intraauriculare sunt disponibile în patru culori vii şi dispun de o carcasă transparentă a difuzoarelor, cu cabluri colorate. De ce să te amesteci în mulţime când te-ai născut pentru a ieşi in evidenţă?
Vezi toate beneficiile

Alege un stil îndrăzneţ

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • microfon integrat

  • Roz cu mov

  • Intraauriculare

Cabluri în culori intense. Carcasă transparentă a difuzoarelor

Ieşi în evidenţă datorită cablurilor în culori intense şi carcasei transparente a difuzoarelor.

Difuzoare acustice din neodim de 8,6 mm. Sunet clar, precis

Difuzoarele acustice din neodim de 8,6 mm îţi oferă sunet clar, precis.

Tub acustic oval. Confort şi izolare pasivă a zgomotului

Tubul acustic de formă ovală al acestor căşti intraauriculare îţi permite să dai un impuls muzicii în confort real. Beneficiezi de izolare pasivă maximă a zgomotului şi de trei dimensiuni de capace interschimbabile din cauciuc pentru elementele auriculare, pentru o potrivire perfectă.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Avantaje

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Avantaje

Dźwięk, Design

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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