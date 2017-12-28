Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
SHB4405WT/00
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Căştile wireless Philips Flite Ultrlite sunt incredibil de uşoare şi totuşi surprinzător de puternice. Fără cabluri care să te încurce, sunt subţiri şi compacte, având un design pliabil care le face accesoriul ideal oriunde ai merge.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Design foarte uşor şi extrem de subţire, pentru un confort complet în mişcare.
Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.
Pliere compactă, pentru portabilitate uşoară.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Cumpărător verificat
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan73
06/04/2017
România
surprinzatoare
foarte usoare, dupa cateva minute uiti ca la ai pe cap, sunet clar, bas mai mult decat decent, per total placut surprins. recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia