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  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.

Producție oprită

FliteCăşti wireless cu Bluetooth®

SHB4405BK/00

5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Căştile wireless Philips Flite Ultrlite sunt incredibil de uşoare şi totuşi surprinzător de puternice. Fără cabluri care să te încurce, sunt subţiri şi compacte, având un design pliabil care le face accesoriul ideal oriunde ai merge.
Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.

Pernuţele moi pentru urechi asigură confortul în cazul utilizării prelungite

Pernuţele moi pentru urechi asigură confortul în cazul utilizării prelungite

Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Cumpărător verificat

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

06/04/2017

România

România

surprinzatoare

foarte usoare, dupa cateva minute uiti ca la ai pe cap, sunet clar, bas mai mult decat decent, per total placut surprins. recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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