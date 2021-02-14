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Producție oprită
SHB2515WT/10
Melodie după melodie, după melodie
Fii liber. Aceste căşti intraauriculare true wireless oferă un timp colosal de redare de 100 de ore, mulţumită tocului de încărcare portabil. Bucură-te de un sunet grozav, melodie după melodie, dar şi de acces direct la asistentul virtual al telefonului tău. A spus cineva călătorie?
Difuzoare de 6 mm/design închis
Bluetooth®
Negru
Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.
4.7
din 5
22
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lukas01
14/02/2021
România
Excelent!
Sunet clar, bas buternic, stau foarte bine in ureche indiferent de activitate.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare
Kore2022
10/02/2021
Magyarország
Zenére, podcastokra kiváló
Kényelmes, praktikus termék, mindenkinek ajánlani tudom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Data utilizării 2020-01-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Data utilizării 2020-01-10
Kat99
17/12/2021
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Avantaje
super brzmienie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data utilizării 2020-11-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data utilizării 2020-11-17