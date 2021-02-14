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Producție oprită

2000 seriesCăşti true wireless intraauriculare

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Melodie după melodie, după melodie

Fii liber. Aceste căşti intraauriculare true wireless oferă un timp colosal de redare de 110 ore mulţumită tocului de încărcare portabil. Bucură-te de un sunet grozav, melodie după melodie, dar şi de acces direct la asistentul virtual al telefonului tău. A spus cineva călătorie?

Vezi toate beneficiile

Melodie după melodie, după melodie

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

  • Negru

Difuzoare acustice din neodim de 6 mm. Sunet excelent, bas puternic

Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.

Modul mono pentru momentele în care doreşti să ai o ureche descoperită

Asociere inteligentă. Găseşte automat dispozitivul Bluetooth

Căştile tale sunt gata de asociere imediat ce le scoţi din cutie. Odată ce le-ai asociat, căştile îşi amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

22

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2

14/02/2021

România

România

Excelent!

Sunet clar, bas buternic, stau foarte bine in ureche indiferent de activitate.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare

10/02/2021

Magyarország

Magyarország

Zenére, podcastokra kiváló

Kényelmes, praktikus termék, mindenkinek ajánlani tudom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Data utilizării 2020-01-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Data utilizării 2020-01-10

17/12/2021

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Avantaje

super brzmienie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data utilizării 2020-11-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data utilizării 2020-11-17

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