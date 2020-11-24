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Producție oprită
SHB2505WT/10
Nu opri muzica
Orice e posibil când ai melodiile preferate. Aceste căşti intraauriculare cu adevărat wireless oferă sunet excelent şi până la 20 de ore de redare cu tocul de încărcare portabil. Apasă de două ori butonul multifuncţional pentru a activa asistentul vocal al telefonului.
Difuzoare de 6 mm/design închis
Bluetooth®
Alb
Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.
Graţie designului comod şi uşor, poţi să dai un impuls muzicii în confort real. Suporturile moi şi cauciucate în formă de aripă se fixează în siguranţă sub pliul urechii exterioare. Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc îţi permit o potrivire intraauriculară perfectă, creând o etanşare strânsă, astfel încât să nu pierzi niciun sunet.
4.9
din 5
16
Recenzii
100%
recomandă acest produs
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakosc, cena
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Data utilizării 2019-10-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Data utilizării 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Angajat Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki