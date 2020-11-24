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Producție oprită

2000 seriesCăşti

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Nu opri muzica

Orice e posibil când ai melodiile preferate. Aceste căşti intraauriculare cu adevărat wireless oferă sunet excelent şi până la 20 de ore de redare cu tocul de încărcare portabil. Apasă de două ori butonul multifuncţional pentru a activa asistentul vocal al telefonului.

Vezi toate beneficiile

Nu opri muzica

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

  • Alb

Difuzoare acustice din neodim de 6 mm. Sunet excelent, bas puternic

Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.

Modul mono pentru momentele în care doreşti să ai o ureche descoperită

Suporturi moi şi cauciucate în formă de aripă. Sigure şi confortabile

Graţie designului comod şi uşor, poţi să dai un impuls muzicii în confort real. Suporturile moi şi cauciucate în formă de aripă se fixează în siguranţă sub pliul urechii exterioare. Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc îţi permit o potrivire intraauriculară perfectă, creând o etanşare strânsă, astfel încât să nu pierzi niciun sunet.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

16

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakosc, cena

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data utilizării 2019-10-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data utilizării 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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