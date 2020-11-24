ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Stil de viaţă produs
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Stil de viaţă produs

Producție oprită

2000 seriesCăşti

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Nu opri muzica

Orice e posibil când ai melodiile preferate. Aceste căşti intraauriculare cu adevărat wireless oferă sunet excelent şi până la 20 de ore de redare cu tocul de încărcare portabil. Apasă de două ori butonul multifuncţional pentru a activa asistentul vocal al telefonului.

Vezi toate beneficiile

Nu opri muzica

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

  • Negru

Beneficiezi de o durată de redare de până la 20 ore şi o durată de 14 ore pentru convorbiri

Cu tocul de încărcare portabil, aceste căşti nu te vor lăsa la greu. Beneficiezi de o durată de redare sau de convorbire de până la trei ore la o singură încărcare. Dacă pleci la drum cu un toc încărcat complet, beneficiezi de încă 9 ore la mai multe încărcări. Doar introdu căştile în toc de fiecare dată când trebuie încărcate. O încărcare completă durează 1,5 ore.

Suporturi moi şi cauciucate în formă de aripă. Sigure şi confortabile

Graţie designului comod şi uşor, poţi să dai un impuls muzicii în confort real. Suporturile moi şi cauciucate în formă de aripă se fixează în siguranţă sub pliul urechii exterioare. Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc îţi permit o potrivire intraauriculară perfectă, creând o etanşare strânsă, astfel încât să nu pierzi niciun sunet.

Difuzoare acustice din neodim de 6 mm. Sunet excelent, bas puternic

Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

16

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakosc, cena

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data utilizării 2019-10-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data utilizării 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips