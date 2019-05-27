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Producție oprită
1 biberon
8 oz/240 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Biberonul de sticlă Natural este rezistent la căldură şi la şocuri termice. Prin urmare, poate fi depozitat în frigider, încălzit şi sterilizat.
Sticlă borosilicată de calitate, care asigură cea mai înaltă calitate pentru puritate desăvârşită.
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
4.3
din 5
11
Recenzii
91%
recomandă acest produs
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
OanaAlexia
27/06/2018
România
Sticla foarte clara
Desi eram obisnuita cu biberoanele din setul pentru nou-nascuti,de cel de sticla m-am indragostit! Daca celelate le-am folosit 7 luni fara a sxhimba tetina,sunt curioasa cat il voi folosi pe acesta! Este putin mai greu dar cand il vad atat de "clar" nimic nu mai conteaza!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011