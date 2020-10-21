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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Biberon
Producție oprită
Asistență
SCF666/18
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
Perie pentru biberon şi tetină
Dozator de lapte praf
AventCapac pentru biberon
AventInel înfiletant pentru biberon
AventDisc de etanşare pentru biberon
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