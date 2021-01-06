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Pompe pentru sân şi îngrijire
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Philips Avent Pungi de păstrare a laptelui matern
Asistență
SCF603/25
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Care este data de expirare a pungilor de păstrare a laptelui matern Philips Avent?
Noutăţi
Set de cupe Comfort pentru sâni
Recipiente de depozitare a laptelui matern
Protecţie de mamelon
Tampoane pentru sâni
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