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Noutăţi

Philips AventSet de cupe Comfort pentru sâni

SCF157/02

4.8
| (81) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Confort şi protecţie
Cupele ultra-moi pentru sâni Philips Avent SCF157/02 se poartă în interiorul sutienului pentru protejarea mameloanelor împotriva iritării şi colectarea laptelui în exces.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Pungi de păstrare a laptelui matern

Pungi de păstrare a laptelui matern

SCF603/25

Cupe ultra-comode pentru sâni

Confort şi protecţie

  • 2 buc.

Colectează laptele matern în exces

Cupele de colectare a laptelui matern (fără orificii) Philips Avent colectează laptele matern în exces în timpul hrănirii sau la utilizarea unei pompe pentru sân

Ajută la eliminarea congestionării

Protejează mameloanele iritate

Cupe aerisite - protejează mameloanele iritate sau crăpate pentru a ajuta la vindecarea mai rapidă. Apăsarea uşoară ajută la eliminarea congestionării. Perforaţiile permit circulaţia aerului.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

81

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék.

Azon kívül, hogy összegyűjti a kicsepegő anyatejet nagy hasznos amikor sebes, érzékeny a mellbimbó, ilyenkor a kagyló segítségével nem ér hozzá semmi, szellőzni is tud.

Avantaje

Tej nem veszik kárba és védi a mellbimbót.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Befelé forduló mellbimbókhoz elengedhetetlen!!

A termék nagy segítség befelé forduló mellbimbókkal való szoptatásnál! Sajnálom, hogy későn jöttem már rá erre. Az eredeti funkcióját tekintve is egy remek termék!

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hasznos

Nagyon hasznos szoptatás közben, hogy nem vesszen kárba egy csepp tej sem!

Avantaje

Nagyon puha

Dezavantaje

Nem fér el benne sok tej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.