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Noutăţi
2 buc.
Cupele de colectare a laptelui matern (fără orificii) Philips Avent colectează laptele matern în exces în timpul hrănirii sau la utilizarea unei pompe pentru sân
Cupe aerisite - protejează mameloanele iritate sau crăpate pentru a ajuta la vindecarea mai rapidă. Apăsarea uşoară ajută la eliminarea congestionării. Perforaţiile permit circulaţia aerului.
4.8
din 5
81
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Boribon9
23/02/2020
Magyarország
Nagyon jó termék.
Azon kívül, hogy összegyűjti a kicsepegő anyatejet nagy hasznos amikor sebes, érzékeny a mellbimbó, ilyenkor a kagyló segítségével nem ér hozzá semmi, szellőzni is tud.
Avantaje
Tej nem veszik kárba és védi a mellbimbót.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Katafa84
23/02/2020
Magyarország
Befelé forduló mellbimbókhoz elengedhetetlen!!
A termék nagy segítség befelé forduló mellbimbókkal való szoptatásnál! Sajnálom, hogy későn jöttem már rá erre. Az eredeti funkcióját tekintve is egy remek termék!
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
rekabeka
23/02/2020
Magyarország
Hasznos
Nagyon hasznos szoptatás közben, hogy nem vesszen kárba egy csepp tej sem!
Avantaje
Nagyon puha
Dezavantaje
Nem fér el benne sok tej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.